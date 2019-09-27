استمرار حملة مقاطعة السفر إلى اليابان للشهر الثالث على التوالي

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شهد شهر سبتمبر الماضي مزيدا من حركات المقاطعة للسفر إلى اليابان، حيث انخفض عدد المسافرين بواسطة السفن من مدينة بوسان الكورية إلى اليابان بنسبة 80 % بينما انخفض عدد المسافرين جوا بحوالي 50 %.وشهد الشهر الماضي انخفاضا في عدد المسافرين بفارق أكبر مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي بدأت فيه حركة المقاطعة وشهر أغسطس الماضي الذي يصادف شهر الإجازة الصيفية، مما يشير إلى تفعيل هذه التحركات الرافضة للسفر إلى اليابان.وطبقا لهيئة بوسان للمحيطات، بلغ عدد المسافرين بالسفن بين مدينة بوسان الكورية ومدن "ديه مادو" و"هوكواوكا" و"شيمونوسيكي" و"أوساكا" اليابانية 21 ألفا و277 مسافرا في شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 80 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي والذي كان في حدود 107 ألفا و663 مسافرا.بالإضافة إلى ذلك استمر انخفاض عدد المسافرين الكوريين جوا إلى الوجهة اليابانية.وفي هذا السياق ذكرت الهيئة الكورية للمطارات أن عدد المسافرين جوا من المدينة الكورية إلى اليابان، بلغ 128 ألفا و756 مسافرا في الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 47.3 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي الذي كان العدد قد بلغ فيه 244 ألفا و112 مسافرا.ونتيجة لذلك انخفض عدد الطائرات التي اشتغلت على الخط الرابط بين المدينة الكورية واليابان في الشهر الماضي بنسبة 91.9 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.