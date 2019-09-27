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تم اختيار برنامج "الكي بوب والثقافة الكورية" كمادة مدرسية رسمية من قبل هيئة التعليم المتكامل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وصرح مركز التعليم الكوري في المدينة الأمريكية أمس الأربعاء بأن الهيئة الأمريكية اعتمدت البرنامج كمادة مدرسية رسمية في المدارس العامة هناك في شهر يوليو الماضي، مضيفا أن فعالية الشرح ذات الصلة أقيمت في المدينة الأمريكية يوم 27 من الشهر الماضي.ومن المقرر أن يحتوي البرنامج على أغاني الكي بوب والمسلسلات التلفزيونية الكورية التي تلاقي رواجا كبيرا بين الشباب إلى جانب النمو الاقتصادي الكوري والثقافة الكورية.ومن المتوقع أن تفتتح 8 مدارس بما فيها مدرسة "برجيل" الإعدادية ومدرسة "غراندييل هوفر" الثانوية برنامجا خاصا للكي بوب والثقافة الكورية بدءا من ربيع العام القادم .والجدير بالذكر أن اختيار البرنامج الذي يحتوي على أغاني الكي بوب كمادة مدرسية رسمية في المدارس العامة الأمريكية يعد الأول من نوعه.