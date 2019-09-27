واشنطن: الإطلاق الصاروخي الأخير كان من منصة بحرية وليس غواصة

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قالت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أمس الخميس إن الإطلاق الصاروخي الأخير للشمال يبدو أنه كان من منصة بحرية وليس من غواصة.جاء ذلك التقييم في تصريح للمتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة "باتريك رايدر"، بعد أن صرحت كوريا الشمالية بأنها نجحت في اختبار صاروخ جديد تم إطلاقه من غواصة قبالة ساحلها الشرقي أول أمس الأربعاء.وقال "رايدر" إن الولايات المتحدة تقدِّر أن الصاروخ كان صاروخًا باليستيًّا قصير المدى أو متوسط المدى وتم إطلاقه من منصة بَحَرية، مضيفًا أنه حلَّق على بعد نحو 450 كم في البحر الشرقي.وقال الجيش الكوري الجنوبي أيضًا في وقت سابق إن الإطلاق يبدو أنه جاء من منصة إطلاق تحت الماء.