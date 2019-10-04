ترامب يؤكد استمرار المحادثات النووية رغم الاختبار الصاروخي الأخير

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستتحدث مع كوريا الشمالية قريبًا، ملمحًا إلى أن المحادثات النووية المزمع إجراؤها مع بيونغ يانغ ستستمر على الرغم من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي أول أمس الأربعاء.وتأتي تصريحات "ترامب" في الوقت الذي يخطط فيه البلدان لإجراء محادثات لنزع السلاح النووي على مستوى العمل في السويد، في نهاية هذا الأسبوع.وعندما سُئِل عما إذا كانت كوريا الشمالية قد قطعت شوطًا كبيرًا في الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الغواصات، أجاب "ترامب" بكلمة: "سنرى"، وأضاف أن الكوريين الشماليين يريدون الحوار وأن واشنطن ستتحدث إليهم قريبًا.كانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيًّا جديدًا من المياه قبالة ساحلها الشرقي، بعد يوم واحد فقط من تصريحها بأنها ستستأنف الحوار على مستوى العمل مع الولايات المتحدة.