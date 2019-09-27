المبعوث النووي لكوريا الشمالية يصل إلى السويد لإجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة

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وصل كبير المفاوضين النوويين لكوريا الشمالية إلى ستوكهولم أمس الخميس، لاستئناف مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى العمل مع الولايات المتحدة، في نهاية هذا الأسبوع.ووصل "كيم ميونغ كيل" والوفد المرافق له إلى مطار ستوكهولم في حوالي الساعة 5:40 مساءً في رحلة انطلقت من بكين. وقد غادروا المطار بعد فترة وجيزة من خلال مخرج خاص، بدلًا من بوابة الوصول الرئيسية.وقبل مغادرته بكين، أخبر "كيم" المراسلين بأنه متفائل بنتيجة المحادثات النووية، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي أرسل "إشارات جديدة".ومن المتوقع أن تجري الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتصالًا أوليًّا اليوم الجمعة، قبل إجراء المفاوضات على مستوى العمل غدًا السبت.