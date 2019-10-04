مصرع 10 أشخاص على الأقل وفقدان 4 بعد وصول إعصار ميتاغ إلى شبه الجزيرة الكورية

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قدَّرت الحكومة أن إعصار ميتاغ أدى إلى مصرع عشرة أشخاص على الأقل، وتشريد أكثر من 700، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.وقال المقر الرئيسي للسلامة ومكافحة الحوادث اليوم الجمعة إنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، فقد خلف الإعصار عشرة قتلى وثمانية جرحى، كما فُقِد أربعة أشخاص على مستوى البلاد.وتم العثور على جثث بعض القتلى بعد أن جرفتها الفيضانات المفاجئة، بينما كان آخرون داخل المنازل التي انهارت بسبب الانهيارات الأرضية.وفي بوسان، أدى انهيار أرضي كبير إلى انهيار منزل ومطعم، مما أدى إلى دفن أربعة أشخاص، وتم اثنين منهما وسط عمليات الإنقاذ المستمرة. وفي "أولجين" في شمال مقاطعة "كيونغ سانغ"، توفي زوجين في الستينيات من العمر بعد انهيار منزلهما في انهيار أرضي.وفي "أولجين" وكذلك في "سامتشوك" بمقاطعة "كانغ وون"، قام أكثر من 1500 شخص بإخلاء منازلهم بسبب الإعصار.وقد تم تدمير أو غمر أكثر من 1200 منزل و135 مصنعًا وأرضًا زراعية في أكثر من 1800 موقعًا في أنحاء البلاد.كما شهد حوالي 4900 منزل في المناطق الجنوبية انقطاع التيار الكهربائي بسبب الإعصار، ولكن تمت استعادة الكهرباء عند معظم المتضررين.