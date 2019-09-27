مصرع شخصين على الأقل في انهيار أرضي في بوسان

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لقي شخصان على الأقل مصرعهما بعد انهيار أرضي كبير في مطعم ومنزل ومصنع في منطقة "ساها" في بوسان أمس الخميس، التي شهدت أمطارًا غزيرةً بسبب إعصار ميتاغ.وقد تمت تعبئة نحو 600 شخص، من بينهم رجال الإطفاء ورجال الشرطة والجنود، للبحث عن أربعة أشخاص دُفِنوا تحت الانهيار الأرضي.وبعد ست ساعات من وقوع الانهيار الأرضي، وجد عمال الإنقاذ المتوفاة الأولى، وهي سيدة في الستينيات من عمرها كانت تدير المطعم الذي انهار في الحادث. وتم العثور على المتوفى الآخر وهو رجل في السبعينيات من العمر، وكان أحد أفراد الأسر الثلاثة الذين كانوا في المنزل لحظة انهياره.كما تم العثور على أحد الضحايا في وقت متأخر من مساء اليوم، ولم يتم التأكد من هويته وما إذا كان على قيد الحياة أم لا.وقد أطلقت الشرطة تحقيقًا لمعرفة سبب الانهيار، كما تقوم بدراسة جميع الاحتمالات.