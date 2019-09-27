مسيرات حاشدة تطالب باستقالة وزير العدل

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تواصلت المسيرات الحاشدة التي نظمها حزب كوريا الحرة المعارض والمنظمات المحافظة في وسط مدينة سيول، للدعوة إلى استقالة وزير العدل "تشو كوك"، حيث تحركت المسيرات نحو مكتب الرئاسة أمس الخميس.ووفقًا لمنظمي المسيرات، فقد شارك نحو 3 ملايين شخص، مما يمثل أكبر مشاركة على الإطلاق في الاحتجاجات التي تنظمها القوى المحافظة.ونظم حزب كوريا الحرة مسيرة لمدة ساعة ونصف تقريبًا بعد ظهر الخميس أمام مركز "سيجونغ" الفني في وسط سيول، ودعا الحزب إدارة "مون جيه إين" إلى وقف انتهاك الدستور، وحث وزير العدل على التنحي.وانضم المشاركون إلى احتجاجات أخرى نظمتها القوى المحافظة أيضًا في وسط سيول، ومن الساعة 4 مساءً بدأ المشاركون في التحرك نحو المكتب الرئاسي.وبسبب الاحتجاجات، أصيبت حركة المرور بالشلل التام في مساحة 2.1 كم، بدءًا من ميدان "كوانغ هوا مون" إلى محطة سيول.