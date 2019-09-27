شركة كورية تصدر تكنولوجيتها الخاصة بشبكة الجيل الخامس لليابان

Photo : YONHAP News

وقعت شركة "إس كي تليكوم" الكورية مع شركة "راكوتين" اليابانية للتجارة الإلكترونية على اتفاقية لتصدير تكنولوجيتها الخاصة بشبكة الجيل الخامس.وتعد هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها شركة كورية للاتصالات هذا النوع من الاتفاقية لشركة أجنبية.وبموجب الاتفاقية ، ستقوم شركة "إس كي تليكوم" الكورية بنقل تكنولوجيتها الخاصة بتصميم شبكة الجيل الخامس، وتحسين جودة اتصالات الجيل الخامس، وهوائيات الجيل الخامس، بالإضافة إلى ترحيل الترددات اللاسلكية.ولم يتم الكشف عن قيمة الاتفاقية، إلا أنه تبين أن شركة "راكوتين" اليابانية تخطط لاستثمار حوالي 1.78 مليار دولار في بناء شبكات الجيل الخامس.كما تخطط الشركة اليابانية لانطلاق خدماتها للجيل الرابع ، أي خدمات "إل تي إي" في القريب العاجل، وخدمات الجيل الخامس اعتبارا من شهر يونيو من العام القادم.وكانت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات قد وقعت يوم الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي مع شركة "كي دي دي آي" اليابانية للاتصالات المتنقلة على اتفاقية خاصة بتزويدها بأدوات المحطات الأساسية لشبكة الجيل الخامس .وتقوم الشركات اليابانية للاتصالات بزيادة استثماراتها في تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس في الآونة الأخيرة ضمن خطتها لإطلاق خدمات الجيل الخامس قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصينية في طوكيو في شهر يوليو من العام القادم.