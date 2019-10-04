استمرار النزاعات السياسية بسبب وزير العدل وإصلاح النيابة

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تواصلت النزاعات الحزبية حول التحقيق الذي تجريه النيابة بشأن وزير العدل "تشو كوك" وعائلته"، وإصلاح النيابة العامة.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الخميس إنه كان من المناسب للنيابة أن تستدعي زوجة "تشو"، "تشونغ كيونغ شيم"، خلف الأبواب المغلقة في وقت سابق من اليوم لاستجوابها. لكنه أكد سريعًا على أن النيابة يجب أن تتخذ خطوات أكثر فاعلية من الإجراءات التي كشفت عنها يوم الثلاثاء.كما أدان الحزب الحاكم المسيرة التي نظمها حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي في وسط سيول، ووصفها بأنها تحريض سياسي.وطالب المشاركون في المسيرة بإقالة "تشو"، زاعمين أن ترشيحه ينتهك روح الدستور، ونددوا بالحكومة لتدخلها غير العادل في تحقيق النيابة حول الوزير وأسرته.ومن المتوقع أن ينظم حزب "بارون ميريه" المحافظ مظاهرة غدًا السبت للمطالبة بإقالة وزير العدل.