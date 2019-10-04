العثور على فيروس حمى الخنازير الأفريقية في جثة خنزير بري في المنطقة منزوعة السلاح

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وسط التقارير المتواصلة عن حالات الإصابة بحمى الخنازير الأفريقية في شمال مقاطعة كيونغي، تم العثور على الفيروس القاتل في جثة لخنزير بري في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.وقالت وزارة البيئة أمس الخميس إنه تم العثور على الجثة يوم الأربعاء في المنطقة المجردة من السلاح بالقرب من مقاطعة "يون تشون"، وقد ثبتت إصابتها بالفيروس. وقد تم العثور على الجثة على بعد 1.4 كم من الحدود الجنوبية للمنطقة.وقالت الوزارة إنها دفنت الحيوان الميت ونفذت إجراءات الحجر الصحي ذات الصلة.وتمثل هذه أول حالة للإصابة بالفيروس في الخنازير البرية، منذ أن بدأت وزارة البيئة في إجراء الاختبارات اعتبارًا من أغسطس من العام الماضي، في أعقاب ظهور المرض الفتاك في الصين.