افتتاح الدورة المئوية لمهرجان الرياضة الوطني في سيول

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تنطلق الدورة المئوية لمهرجان الرياضة الوطني مساء اليوم الجمعة بحفل افتتاح يقام في إستاد "جامشيل" بسيول تحت شعار "أسطورة الجسد، ولادة مئة عام" بحضور عدد من المسؤولين والرياضيين القدامى، وأحفاد مقاتلي الاستقلال، وحشد كبير من اللاعبين واللاعبات والمواطنين.ويختتم حفل الافتتاح بإشعال شعلة المهرجان الرياضي الوطني التي تم إضاءتها في جبل "ماني" بجزيرة "كانغ هوا" الواقعة غرب سيول يوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي، معلنا بذلك انطلاق المهرجان.وقد تم نقل الشعلة المشتعلة من جبل "ماني" إلى إستاد "جامشيل" بعد أن قطعت مسافة تصل إلى 2019 كيلومترا عن طريق تتابع 1100 من الحاملين .واحتفاء بانطلاق المهرجان الرياضي الوطني ، تقام في ختام حفل الافتتاح ألعاب نارية وعروض موسيقية بمشاركة عدد من الفرق والمطربين.وستقام مسابقات الرياضة الوطنية في 72 ملعبا في سيول والمدن الأخرى خلال الفترة من يوم الرابع وحتى العاشرمن أكتوبر الجاري ليتنافس خلالها اللاعبون واللاعبات من داخل وخارج البلاد.