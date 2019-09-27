احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يبلغ 403.3 مليار دولار

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قال البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إن حجم احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بلغ 403 مليارات و320 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة مقدارها 1.84 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجع البنك السبب في هذه الزيادة إلى زيادة الأرباح التشغيلية للأصول بالعملة الأجنبية خلال شهر سبتمبر الماضي.ويوجد من بين احتياطي النقد الأجنبي في كوريا، 374.5 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول، بزيادة مقدارها 3.52 مليار دولار، و18.02 مليار دولار من الودائع البنكية، بانخفاض مقداره 1.64 مليار دولار.واحتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع على مستوى العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي، فيما احتلت الصين المركز الأول على أساس نهاية شهر أغسطس الماضي.