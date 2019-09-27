افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي

Photo : YONHAP News

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان بوسان السينمائي الدولي مساء أمس الخميس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.وشاركت مجموعة من النجوم المتألقة من كوريا ومن مختلف أنحاء العالم في متابعة المهرجان السينمائي الأكبر في آسيا، الذي يستمر حتى يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري.ويستضيف المهرجان 303 أفلام من 85 دولة على 37 شاشة في 6 صالات، بما في ذلك الفيلم الافتتاحي الكازاخستاني "لصوص الخيول، طرق الوقت".وسيتم عرض 10 من أكثر الأفلام التقليدية الهادفة تاريخيا، للاحتفال بالذكرى السنوية المئة لقطاع السينما الكوري.