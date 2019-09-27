انخفاض حاد في حجم مبيعات السيارات اليابانية في كوريا

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قال الاتحاد الكوري للسيارات المستوردة اليوم الجمعة إن حجم مبيعات السيارات اليابانية في شهر سبتمبر الماضي بلغ 1103 سيارات، بانخفاض قدره 59.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت نسبة الانخفاض في حدود 17.2% في شهر يوليو و56.9% خلال شهر أغسطس الماضي.وبهذا، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات اليابانية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 28 ألفا و657 سيارة، بانخفاض نسبته 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت حصة السيارات الكورية من إجمالي حجم سوق السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية 5.5% في سبتمبر الماضي، بعد أن كانت في حدود 15.9% في سبتمبر من العام الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن حجم مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية، قد شهد زيادة مستمرة منذ عام 2014.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض حجم مبيعات السيارات اليابانية في كوريا إلى حملة المقاطعة الجارية ضد المنتجات اليابانية، احتجاجا على القيود التجارية التي فرضتها طوكيو على سيول.