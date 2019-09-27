حجم الدعم المالي لفائدة الشركات الخاسرة من القيود اليابانية يتجاوز 800 مليار وون

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طبقا لتقرير قدمته اللجنة الكورية لنائبة البرلمان للحزب الديمقراطي الحاكم "جيه يون كيونغ" اليوم الجمعة، بلغ إجمالي حجم الدعم المالي المقدم للشركات الخاسرة، بسبب القيود التجارية اليابانية خلال الفترة من يوم الخامس من أغسطس وحتى يوم التاسع عشر من سبتمبر الماضي، 804.5 مليار وون.وكانت اللجنة المالية الكورية قد كشفت يوم الثالث من شهر أغسطس الماضي عن خطتها التمويلية التي سيتم بموجبها تمديد مدة القروض للشركات لمدة عام واحد، وتوفير السيولة النقدية الإضافية التي تبلغ 6 تريليونات وون.وتستهدف هذه الخطة تخفيف العقبات التي تواجهها الشركات الكورية في استيراد المواد التي فرضت اليابان قيودا على تصديرها لكوريا الجنوبية، وتعزيز القوة التنافسية للمواد الخام والمكونات والأدوات الكورية.