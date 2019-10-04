المنظمة العالمية لصحة الحيوان تشكك في انتشار حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية

Photo : KBS News

قال راديو صوت أمريكيا إن المنظمة العالمية لصحة الحيوان تشكك في مسألة انتشار حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية.وذكر مكتب المتحدث باسم المنظمة العالمية لصوت أمريكا أن كوريا الشمالية، قد أبلغت المنظمة بأول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فيها يوم الثلاثين من شهر مايو الماضي، لكنها لم تقم بإبلاغ المنظمة بحالات إصابة إضافية.وأضاف أن المنظمة العالمية تشك في انتشار حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية مثلما حدث في الدول الأخرى الواقعة في المنطقة.وكانت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية قد قالت يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي إن حمى الخنازير الأفريقية تنتشر في مناطق مختلفة من كوريا الشمالية منذ شهر يوليو الماضي رغم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها، بما في ذلك دفن الخنازير المصابة وحظر تداول لحوم الخنزير، وحظر تحركات العاملين في المزارع التي أصابها الفيروس.وأضافت الوكالة أن هناك مؤشرات تفيد بانتشار وباء حمى الخنازير الأفريقية في أرجاء مختلفة من كوريا الشمالية، وأنها سعت لوجود أرضية تعاون ثنائي مع بيونغ يانغ من أجل استجماع المعلومات المتعلقة بالحجر الصحي في مواجهة المرض، إلا أنها لم تتمكن من تحقييق ذلك بسبب التجاوب الفاتر وغير المبالي من قبل السلطات الكورية الشمالية في هذه المسألة.