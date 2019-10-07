كوريا تسجل أكبر انخفاض في حجم الصادرات بين أكبر 10 دولة مصدرة

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سجلت كوريا الجنوبية أكبر انخفاض في حجم الصادرات في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، من بين أكبر عشر دول مصدرة على مستوى العالم.ووفقا لبيانات شهرية جمعتها منظمة التجارة العالمية، تراجع حجم الشحنات الصادرة من كوريا الجنوبية بنسبة 8,94% في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 317 مليارا و300 مليون دولار.وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 6,74%، وتلتها ألمانيا واليابان وبريطانيا.وعلى الرغم من الخلاف التجاري المطول مع الولايات المتحدة، ارتفع حجم صادرات الصين بنسبة 0,59% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بينما عانت الولايات المتحدة من انخفاض نسبته 0,9% في حجم صادراتها.وبلغ إجمالي حجم صادرات الدول العشر 5,6 تريليون دولار خلال تلك الفترة، بانخفاض نسبته 2,84% مقارنة بالعام الماضي، وهو أول انخفاض من نوعه منذ عام 2016.