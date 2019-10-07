الحكومة الكورية تثير قضية تصريف مياه فوكوشيما خلال اجتماع اتفاقية لندن

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من المنتظر أن تدعو حكومة كوريا الجنوبية إلى بذل جهود عالمية لمنع اليابان من القيام بتصريف مياه ملوثة نوويا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، إلى المحيط الهادئ.وقالت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية أمس الأحد إنها تعتزم إثارة هذه القضية خلال اجتماع لبروتوكول واتفاقية لندن، من المقرر عقده هذا الأسبوع في مقر المنظمة البحرية الدولية التي يقع مقرها في بريطانيا. ويذكر أن اتفاقية لندن تتحكم في قضية تلويث البحار والمحيطات عن طريق التخلص المتعمد من النفايات أو غيرها من المواد، في المياه حول العالم.وصرح مصدر مسؤول في وزارة المحيطات بأن حكومة كوريا الجنوبية تخطط لمواصلة طرح قضية تصريف المياه الملوثة نوويا على المجتمع الدولي إلى أن تتوصل اليابان إلى حل آمن ومقبول للتخلص من تلك المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية. وخلال المؤتمر المقرر افتتاحه اليوم الاثنين، تخطط الوزارة لتوحيد جهودها مع منظمة "السلام الأخضر"، وهي منظمة بيئية غير حكومية، والتي ستعرب عن قلقها بشأن هذه المسألة وتقدم تحقيقًا مكتوبًا إلى اليابان.وكانت النائبة الأولى لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية "مون مي أوك"، قد أثارت هذه القضية الشهر الماضي خلال أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا.