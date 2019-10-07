الإعلان عن حالة أخرى مشتبه في إصابتها بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا

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تم الإبلاغ أمس الأحد عن حالة أخرى مشتبه في إصابتها بمرض حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية، على الرغم من التدابير الوقائية الشاملة التي اتخذتها الحكومة الكورية في جميع أنحاء البلاد.وأوضحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية أن الحالة الجديدة المشتبه بها تم الإبلاغ عنها من مزرعة في مدينة "بوتشون"، التي تقع إلى الشمال مباشرة من العاصمة سيول.وقد أرسلت الوزارة على الفور مسؤولين إلى تلك المزرعة لاتخاذ تدابير الحجر الصحي الطارئة، كما فرضت حظرا على حركة الأشخاص والسيارات في المنطقة. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن نتيجة اختبار الحالة المشتبه فيها في وقت لاحق.ويذكر أن حكومة كوريا الجنوبية تبذل جهودًا ضخمة حاليا لاحتواء انتشار هذا المرض الحيواني المميت، بما في ذلك تمديد إغلاق المناطق الشمالية من البلاد، وإعدام المزيد من الخنازير ضمن الإجراءات الوقائية.