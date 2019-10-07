الرئيس مون جيه إين يعقد اجتماعا مع كبار مساعديه اليوم

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من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعًا مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي اليوم الاثنين، وهو أول اجتماع من نوعه منذ ثلاثة أسابيع، حيث لم يُعقد مثل هذا الاجتماع، الذي يُعقد عادة كل يوم اثنين، خلال الأسبوعيْن السابقين بسبب حضور "مون" حفل إطلاق المجلس الاستشاري للتوحيد الوطني يوم الاثنين الماضي، وأيضا مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين قبل الماضي.ويتركز الاهتمام حول ما إذا كان "مون" سيكشف عن رسالة حول جهود نزع السلاح النووي بعد انهيار المحادثات على مستوى العمل التي عُقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في العاصمة السويدية ستوكهولم، أول من أمس السبت.ويقول بعض المراقبين إن "مون" سوف يتعهد بالحفاظ على زخم الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، كما قد يتطرق إلى إلى الجدل الدائر حول وزير العدل "تشو كوك" ومسألة إصلاح النيابة العامة.ولم يصدر المكتب الرئاسي تعليقًا على الوقفة الاحتجاجية الواسعة على ضوء الشموع التي دعت إلى الإصلاح القضائي والنيابة العامة، التي عقدت يوم السبت عند تقاطع محطة مترو "سوتشو" في جنوب سيول.