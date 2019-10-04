بيونغ يانغ تشكك في احتمال استئناف المحادثات مع واشنطن خلال أسبوعين

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عبر المندوب الرئيسي لكوريا الشمالية في المحادثات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة عن شكوك كبيرة حول استئناف تلك المحادثات في غضون أسبوعين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كيم ميونغ كيل" في موسكو، التي زارها وهو في طريق عودته إلى بلاده بعد إجراء المحادثات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم. ووفقا لمصدر كان يرافق الوفد الكوري الشمالي، قال "كيم" إنه يشك في أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الخروج بحسابات جديدة من شأنها أن تكون "على مستوى التطلعات العالمية"، في غضون أسبوعين. وأشار "كيم" إلى أن حوالي 90 يومًا قد انقضت منذ أن التقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قرية الهدنة في "بان مون جوم"، وخلال تلك الفترة فشلت واشنطن في وضع خطط بديلة. وأضاف "كيم" أن كوريا الشمالية ليست لديها نية لأن تجري مرة أخرى مثل هذه المفاوضات "الكريهة" التي عقدت يوم السبت، كما أكد أن وفده لم يناقش إمكانية استئناف المحادثات في غضون أسبوعين مع الولايات المتحدة أو مع السويد.ويذكر أن المحادثات على مستوى العمل بين مبعوثي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد انهارت بعد ساعات من بدايتها، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قبلت دعوة السويد للعودة لمزيد من المناقشات مع بيونغ يانغ خلال أسبوعين، واقترحت على كوريا الشمالية قبول تلك الدعوة أيضا.