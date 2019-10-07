بدء التفتيش البرلماني على مكاتب النيابة العامة اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

سيتم إجراء فحص برلماني على مكتب النائب العام لمنطقة سيول المركزية ومكتب المدعين العامين في سيول، اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن يركز التفتيش الذي تجريه لجنة التشريع والقضاء التابعة للبرلمان، على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أسرة وزير العدل "تشو كوك".ومن المرجح أن يزعم الحزب الديمقراطي الحاكم أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تتم بطريقة غير معقولة، كما أنها تثير مشاكل بسبب الكشف العلني للبيانات التفصيلية المتعلقة بالتحقيقات.ومن جانبه، من المتوقع أن يزعم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير أن النيابة العامة توفر معاملة تفضيلية لـ" تشونغ كيونغ شيم" زوجة الوزير "تشو كوك"، حيث إنها استُدعيت للاستجواب على انفراد ولمدة قصيرة من الوقت.