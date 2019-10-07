تقارير أمريكية ترجع انهيار محادثات ستوكهولم إلى توقعات كوريا الشمالية المفرطة

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قالت بعض التقارير الإعلامية الأمريكية أمس الأحد إن التوقعات المفرطة من قبل كوريا الشمالية هي على الأرجح التي أدت إلى انهيار المحادثات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة، التي عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم أول من أمس السبت.ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا نقلت فيه تصريحات أدلى بها "تشاد أوكارول" الرئيس التنفيذي لمجموعة "كوريا ريسك"، قال فيها إن المفاوضين الكوريين الشماليين ربما ذهبوا إلى ستوكهولم "بتوقعات عالية جدا" بعد أن أقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مستشاره للأمن القومي "جون بولتون"، وطرح احتمال وجود "طريقة جديدة" في المحادثات مع بيونغ يانغ. وأشار التقرير إلى أن هذه المحادثات تأتي قبل الحملة الانتخابية الوعرة التي تنتظر "ترامب" العام القادم، وهو ما يجعل كوريا الشمالية تأمل في أن يكون لذلك تأثير على تحفيز "ترامب" لاتخاذ تحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية.كما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا آخر أشارت فيه إلى أن كوريا الشمالية يبدو أنها تستهدف الحصول على تنازلات من واشنطن عن طريق رفع مستوى التهديدات. ونقلت الصحيفة عن "لي سونغ يون" الخبير الكوري في كلية "فليتشر" بجامعة "تافتس" قوله إن كوريا الشمالية قد تخلّفت مرارًا وتكرارًا عن المحادثات على أمل الحصول على مزايا تكتيكية من خلال خلق أزمة بهدف الحصول على تنازلات. وقالت الصحيفة أيضًا إن الخبراء في شؤون كوريا الشمالية يعتقدون أن انهيار المحادثات في ستوكهولم يمكن أن يكون بمثابة مبرر لنظام "كيم جونغ أون" لإجراء المزيد من اختبارات الأسلحة.