العمال النقابيون على الخط التاسع من مترو سيول يطلقون إضرابًا لمدة 3 أيام

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بدأ اليوم الاثنين موظفو مترو الأنفاق الذين يعملون في جزء من الخط رقم 9 في سيول إضرابا يستمر ثلاثة أيام.وقال الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو المنظمة التي تمثل النقابة العمالية، إن الإضراب سوف يؤثر على قسم من 13 محطة، بين محطة "أون جو" ومحطة "في إتش إس ميديكال سنتر" في جنوب شرق سيول. وأضاف أن عمليات قطارات الأنفاق في هذا القسم قد عملت بشكل طبيعي بين الساعة السابعة والتاسعة صباحًا، ولكن سيتم تقليصها بعد ذلك حتى نسبة 80% فيما بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً، وبنسبة 60% خلال الساعات المتبقية.وأوضح الاتحاد أن مثل هذا القرار قد اتخذ بالنظر إلى أن المترو هو مكان عمل عام يتطلب صيانة أساسية بموجب القوانين ذات الصلة.ومع ذلك، من غير المحتمل أن يواجه ركاب مترو الأنفاق اضطرابات كبيرة بالنظر إلى أن حكومة مدينة سيول وشركة مترو سيول سوف تنشران عمالاً بدلاء للحفاظ على عمليات التشغيل العادية للخط رقم تسعة.ويسعى العمال النقابيون المضربون إلى استبدال نظام الرواتب السنوي بنظام الرواتب المتزايدة وزيادة عدد الموظفين وتحويل أربعة من أفراد الأمن غير النظاميين إلى موظفين نظاميين.