بيونغ يانغ تقول إن المحادثات المستقبلية تتوقف على توجهات واشنطن

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قال كبير المندوبين الذين مثلوا كوريا الشمالية في المفاوضات على مستوى العمل التي عُقدت مع الولايات المتحدة يوم السبت، إن الأمر متروك لواشنطن لتقرير ما إذا كانت المحادثات سوف تُستأنف في المستقبل.وأدلى "كيم ميونغ كيل" بهذه التصريحات للصحفيين في بكين في أثناء عودته إلى بيونغ يانغ قادما من العاصمة السويدية ستوكهولم حيث عقدت المحادثات التي انهارت بعد بدئها بقليل.وعبر "كيم" عن استيائه من أن واشنطن لم تظهر أي تغيير منذ الاجتماع الذي عقد يوم 30 يونيو الماضي بين رئيس الولايات المتحدة وزعيم كوريا الشمالية.وحث "كيم" الولايات المتحدة على قبول مقترحات كوريا الشمالية بشأن جهود نزع السلاح النووي، كما أعرب عن شكوكه بشأن اقتراح السويد استئناف المحادثات على مستوى العمل في غضون أسبوعين، وقال إنه يشك في أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الخروج بحسابات جديدة من شأنها أن "تلبي تطلعات العالم"، في غضون هذه الفترة.وحول ما إذا كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يعتزم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، قال "كيم" إن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الولايات المتحدة.