معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تسجل أقل مستوياتها منذ تنصيبه

Photo : YONHAP News

سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوياتها منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرتها شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الثلاثين من سبتمبر وحتى الرابع من أكتوبر الجاري على 2007 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 44.4% ، بانخفاض نسبته 2.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وكانت أدنى معدلات تأييد الرئيس "مون" قد بلغت 44.9% وهي التي تم تسجيلها في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي بعد انهيار جولة هانوي الثانية لمحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية .أما معدلات المعارضة فقد بلغت 52.3% ، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، حيث تعد هذه المعدلات الأعلى منذ تسجيل نسبة معارضة تقدر ب 52% في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الماضي.ويرجع السبب في تراجع معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى تصاعد المواجهة بين الفئتين المحافظة والليبرالية بشأن إقالة وزير العدل "تشو كوك" وإصلاح النيابة العامة، والمظاهرات الضخمة التي نظمتها الفئة المحافظة يوم الثالث من أكتوبر، بالإضافة إلى الأنباء التي تفيد بالعقبات الاقتصادية التي تواججها البلاد.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.3% بانخفاض قدره 1.9%، تلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي ب33.2%، وحزب الإصلاح المستقبلي بنسبة 5.9%، وحزب العدل بنسبة 4.9%، وحزب السلام الديمقراطي بنسبة 1.2%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 2.2%.وأشار استطلاع آخر للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" أيضا يوم الرابع من أكتوبر الجاري على 501 من المواطنين البالغين إلى أن 49.3% من المشاركين وصفوا التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أسرة وزير العدل "تشو كوك" بأنها مناسبة، فيما قال 46.2% منهم إن التحقيقات مبالغ فيها. وذلك بعد أن كانت المعدلات في حدود 42.7% مقابل 49.1% في الاستطلاع الذي أجري يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 4.4%.