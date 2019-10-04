كوريا تسعى لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع 3 دول آسيوية قبل نهاية الشهر القادم

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قال مكتب الرئاسة الكورية إن الحكومة الكورية تبذل جهودها لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كل من الفلبين وإندونيسيا وماليزيا قبل القمة الخاصة بين كوريا ومنظمة الآسيان والتي ستعقد يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر القادم.وأضاف "تشو هيونغ تشول" المستشار الاقتصادي للرئيس الكوري أمس الأحد أن كوريا ودول الآسيان متفقة على ضرورة تعزيز نظام التجارة الحرة لمواجهة الخلافات التجارية القائمة بين الدول الرئيسية والحمائية التجارية المتزايدة في العالم.وتشير تصريحات المستشار الاقتصادي إلى أن الحكومة الكورية تسعى لتنويع الأسواق من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في منظمة الآسيان ضمن الجهود الرامية إلى التغلب على العقبات الناجمة عن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين والقيود التي فرضتها اليابان على تصدير منتجاتها ذات التقنية العالية إلى كوريا الجنوبية.وأكد المستشار "تشو" أن القمة المرتقبة بين كوريا والآسيان ستكون قاعدة أساسية لتنمية التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الحديثة ، بما فيها المدن الذكية.كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الازدهار والسلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية ، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق اقتصاد السلام في المنطقة.