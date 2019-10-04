المفاوض النووي الكوري الجنوبي يتوجه لواشنطن لإجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي

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غادر المفاوض النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" سيول اليوم الاثنين متوجها لواشنطن لإجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغان".وفي أثناء إقامته في الولايات المتحدة التي تستغرق أربعة أيام سيبحث مع الجانب الأمريكي القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بينهما في تحقيق النزع الكامل لأسلحة نووية من شبه الجزيرة الكورية وإحراز تقدم فعلي في إنشاء نظام للسلام المستدام فيها.وسيتقاسم المفاوض الكوري "لي" مع نظيره الأمريكي "بيغان" نتائج المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ستوكهولم بالسويد، كما سيبحث معه إجراءات المتابعة التي سيتم اتخاذها، إزاء انهيار المفاوضات دون إحراز نتائج ملموسة.ومن المخطط أن يقوم المفاوض الكوري بإجراء مباحثات مماثلة مع نظيره الياباني "شيغيكي داكيزاكي" الذي سيقوم بزيارة للولايات المتحدة أيضا.كما سيعقد اجتماع ثلاثي بين مفوضي سيول وواشنطن وطوكيو النووييين.الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد عقدتا يوم السبت الماضي مفاوضات بينهما في ستوكهولم بالسويد، لكنهما فشلتا في إحراز نتائج ملموسة.