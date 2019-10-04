تصادم سفيتين يابانية وكورية شمالية في المياه الواقعة شمال شرق اليابان

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اصطدمت سفيتنان يابانية وأخرى كورية شمالية في الساعة التاسعة و10 دقائق من صباح اليوم الاثنين في المياه الواقعة على بعد 350 كيلومترا شمال شرق شبه جزيرة "نوتو" اليابانية .وأدى حادث التصادم بين قارب تابع لوكالة مصايد الأسماك اليابانية وقارب صيد كوري شمالي إلى غرق القارب الكوري الشمالي الذي كان على متنه حوالي 20 صيادا.ويتولى قارب آخر تابع للوكالة اليابانية بالقيام بعملية إنقاذ الصيادين الكوريين الشماليين.وذكر تلفزيون "إن إيتش كي" الياباني أن وكالة السلامة البحرية اليابانية قامت بإرسال قاربها الدوري إلى موقع الحادث للتعرف على مدى الخسائر الناجمة عن الحادث.