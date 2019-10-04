وزير الدفاع الكوري يقوم بزيارة لسلطنة عمان

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية اليوم الاثنين أن وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" يقوم بزيارة لسلطنة عمان يومي السابع والثامن من أكتوبر الجاري.وفي أثناء إقامته في مسقط، سيبحث الوزير الكوري مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان "بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي" سبل تنمية التعاون في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن بين الوزيرين الكوري والعماني.وسيقوم الوزير الكوري "تشونغ" بزيارة لوحدة "تشونغ هيه" البحرية الكورية المتمركزة حاليا في ميناء مسقط لتحفيز جنودها.