خدمة تادا لطلب سيارات الركوب تعلن عن خطة توسعية كبيرة

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تخطط الخدمة الرائدة للطلب السريع لسيارات الركوب في كوريا الجنوبية، "تادا"، لتوسيع نطاق أعمالها لتغطي منطقة سيول الكبرى.وقالت منصة "تادا" في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى على إطلاق خدماتها، أمس الاثنين، إنها ستشغل 10 آلاف سيارة و50 ألف سائق حتى العام القادم، مشيرة إلى وجود طلب متزايد على خدماتها.وتقوم الشركة حاليًا بتشغيل 1400 سيارة وتسعة آلاف سائق في منطقة العاصمة.من جانبها، انتقدت الحكومة إعلان الشركة توسيع أعمالها، نظرا لمعارضة سائقي سيارات الأجرة. وفي إشارة إلى النقاش الثلاثي المستمر حول قطاع سيارات الأجرة ومنصات طلب السيارات، وصفت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل خطة "تادا" بأنها "غير ملائمة"، وحذرت من أنها قد تشعل مواجهة اجتماعية بشأن خدمات طلب ركوب السيارات.