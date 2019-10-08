الرئيس يتعهد بسرعة إعلان مناطق الكوارث بعد إعصار ميتاغ

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تعهد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بأن تقدم حكومته مساعدة سريعة للمتضررين من إعصار "ميتاغ" الذي ضرب البلاد مؤخرا.وخلال اجتماع مع كبار مساعديه أمس الاثنين، أشار "مون" إلى الخسائر والأضرار الكبيرة الناجمة عن إعصار "ميتاغ"، وقدم تعازيه لأسر الضحايا. كما شدد الرئيس على جهود الحكومة وإرادتها في إعادة الإعمار بسرعة وتسليم المساعدات، وأكد على أن إدارته ستسارع إلى إعلان المناطق المتأثرة كمناطق كوارث خاصة، من أجل تقديم دعم الدولة بسرعة.كما أصدر الرئيس تعليمات للمسؤولين للتوصل إلى تدابير لتعزيز إدارة السلامة للمرافق والمنازل المعرضة للخطر، بحيث تكون البلاد بأكملها أكثر استعدادًا للتعرض للعواصف الموسمية المتزايدة في فصل الخريف.وفيما يتعلق بالجهود الحكومية المستمرة لاحتواء انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية، شدد الرئيس على أن منع انتشار هذا المرض القاتل للحيوانات هو أولوية قصوى بالنسبة لحكومته.