سيول تؤكد أن باب المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن لا يزال مفتوحا

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شدد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على أن الباب لا يزال مفتوحًا للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية من أجل مواصلة الحوار.جاء ذلك بتعليق على انهيار المفاوضات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ يوم السبت الماضي دون التوصل إلى اتفاق.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الاثنين إنه ما زال من المبكر تقييم المحادثات النووية على مستوى العمل التي عقدت في ستوكهولم يوم السبت، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأشار في الوقت نفسه إلى الإعلانات التي تلت المحادثات من جانب الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وقال إن باب المحادثات لم يغلق بالكامل. كما شدد المسؤول الكوري الجنوبي على أنه من المهم بالنسبة لواشنطن وبيونغ يانغ الجلوس للمفاوضات على مستوى العمل مرة أخرى، موضحا أن نتائج محادثات السويد سيتم تقييمها بالكامل فيما بعد.