كوريا الشمالية تحذر من اجتماع مجلس الأمن بشأن اختباراتها الصاروخية

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حذر سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كلا من الولايات المتحدة والدول الأوربية من أن بيونغ يانغ "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا ما حاولت تلك الدول إثارة مسألة التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، أمام مجلس الأمن الدولي.وأدلى السفير "كيم سونغ" بهذا التصريح للصحفيين أمس الاثنين في مقر بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، قبل يوم واحد من موعد انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي من أجل مناقشة اختبار بيوينغ يانغ لصاروخ باليستي أطلقته من غواصة الأسبوع الماضي، والتي ستعقد بناء على طلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.وقال "كيم" إنه يجب على تلك الدول أن تعرف أن كوريا الشمالية لن تجلس فقط وتشاهد تلك "المحاولة الخطيرة" لإثارة قضية الاختبار الصاروخي الأخير، ووصف ذلك الاختبار بأنه ضمن "إجراءات الدفاع عن النفس" من جانب بلاده.وأضاف المبعوث الكوري الشمالي أن بيونغ يانغ تعرف جيدًا أن الولايات المتحدة تقف وراء هذه التحركات التي تقوم بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال إنه إذا أثارت تلك الدول مسألة تدابير الدفاع عن النفس لكوريا الشمالية في اجتماع مجلس الأمن الدولي، فإن ذلك سيشجع كوريا الشمالية أكثر على الدفاع عن سيادتها.