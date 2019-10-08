سيول وواشنطن تبحثان عن سبل للحفاظ على زخم الحوار مع بيونغ يانغ

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قال كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية، إن سيول وواشنطن ستسعيان إلى إيجاد سبل للحفاظ على الحوار مع كوريا الشمالية في أعقاب انهيار مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى العمل الأسبوع الماضي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.صرح بذلك "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، للصحفيين عند وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي في الولايات المتحدة أمس الاثنين. وتأتي زيارة "لي" للولايات المتحدة في أعقاب اجتماع كبير المبعوثين النوويين الأمريكيين "ستيفن بيغون" مع نظيره الكوري الشمالي "كيم ميونغ كيل" في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم السبت الماضي، وهو الاجتماع الذي توقف بعد ساعات قليلة دون التوصل إلى أي اتفاق.وأضاف "لي" في تصريحاته أنه يخطط للبقاء في واشنطن حتى يوم الخميس، حيث يعقد عدة اجتماعات مع "بيغون"، يبحث خلالها الجانبان سبلا محددة للحفاظ على زخم الحوار، وكيفية تحقيق تقدم ملموس في تلك العملية.وأشار "لي" إلى أنه على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة في المفاوضات على مستوى العمل، إلا أن واشنطن وبيونغ يانغ أتيحت لهما فرصة لفهم مواقف بعضهما البعض بشكل كامل، كما أكد أن الجانبين تركا الباب مفتوحًا أيضًا لإمكانية مواصلة المناقشات، وذلك في إشارة إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأنها قبلت دعوة السويد للعودة إلى ستوكهولم في غضون أسبوعين للالتقاء بكوريا الشمالية مرة أخرى.