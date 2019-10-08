مهرجان فني ياباني يعيد افتتاح معرض تمثال نساء المتعة

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يستأنف مهرجان فني في اليابان اليوم الثلاثاء معرضًا كان قد تم إغلاقه، يتضمن تمثالا يرمز لضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني خلال الحرب العالمية، وذلك بعد 65 يومًا من إغلاق المعرض بسبب تلقيه تهديدات واحتجاجات.وأوضح تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "هيديكى أومورا" حاكم ولاية "آيتشي"، الذى يرأس اللجنة التنفيذية لمهرجان "آيتشي ترينالى" للفن ، قد صرح خلال مؤتمر صحفى أمس الاثنين بأن المهرجان سوف يعيد افتتاح المعرض بدءا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل التنفيذ السلس لأكبر حدث فني في البلاد.وبناء على ذلك، سيتم عرض العمل الفني الذي يحمل عنوان "تمثال لفتاة السلام"، لمدة أسبوع، حيث من المقرر اختتام المهرجان يوم الاثنين القادم. وسيتم تطبيق نظام للحجز المسبق وتذاكر مرقمة واتخاذ إجراءات أمنية أخرى خلال إعادة فتح المعرض.ويذكر أنه تم إغلاق هذا المعرض في أوائل أغسطس بعد أن تلقى المنظمون العديد من التهديدات والاحتجاجات حوله.