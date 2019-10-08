توقعات بحضور رئيس الوزراء الكوري حفل تنصيب إمبراطور اليابان

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قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الاثنين إنه من المتوقع أن يحضر رئيس وزراء كوريا الجنوبية "لي ناك يون" حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو"، المقرر له أن يُقام في وقت لاحق من هذا الشهر.ونقلاً عن مصدر دبلوماسي ياباني، قالت وكالة "كيودو" إن حكومة كوريا الجنوبية أبلغت نظيرتها اليابانية بأنها ترغب في إرسال "لي" إلى الحفل، وأن البلدين يجريان مشاورات بشأن هذا الموضوع.وأضاف المصدر أنه، بناء على ذلك، لم يعد من المرجح أن يحضر الحفل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه" ذلك الحفل.وقال التقرير أيضا إن رئيس الوزراء الكوري يدرس عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" خلال زيارته لليابان.وفي سيول، قال مكتب رئيس الوزراء الكوري إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن حضور "لي" لحفل تنصيب الإمبراطور الياباني.وكانت الحكومة اليابانية قد دعت قادة 195 دولة لحضور حفل تنصيب الإمبراطور "ناروهيتو" المقرر له يوم 22 أكتوبر.