إنقاذ 60 كوريًا شماليًا بعد تصادم قارب صيد مع سفينة دورية يابانية

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قال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إنه تم إنقاذ 60 مواطنا كوريا شماليا بعد أن غرق قارب صيد كانوا على متنه، بسبب اصطدامه بسفينة دورية يابانية في البحر الشرقي، في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين.وصرحت مصادر مسؤولة في قوات حرس السواحل والمصائد اليابانية بأن السفينتين اصطدمتا في حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس في المياه على بعد حوالي 350 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة "نوتو" التابعة لمحافظة "إيشيكاوا". وعندما بدأ قارب الصيد في الغرق، قفز أفراد الطاقم الكوري الشمالي في الماء، ثم وصلت قوات الدورية والسلامة البحرية اليابانية لإنقاذهم. وقد غرق قارب الصيد الكوري الشمالي في حوالي الساعة 9:30 صباحًا.وأكد التقرير على أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن القارب والبالغ عددهم 60 شخصًا، قد تم إنقاذهم وتم تسليمهم إلى سفن كورية شمالية أخرى في المنطقة. وأوضح التقرير أيضا أن الحادث وقع داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.