الحساب الجاري الكوري يتقلص في أغسطس

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تمكنت كوريا الجنوبية من الاستمرار في تحقيق فائض في حسابها الجاري خلال شهر أغسطس الماضي، لكن الفائض تقلص بشكل حاد مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، بسبب تباطؤ الصادرات.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 5 مليارات و270 مليون دولار في أغسطس، مقارنة بفائض قدره 8 مليارات و550 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.ووصل فائض حساب البضائع إلى 4 مليارات و770 مليون دولار في أغسطس، وهو أقل مستوى له منذ شهر يناير من عام 2014، عندما وصل إلى 3 مليارات و670 مليون دولار.وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض الحاد إلى تباطؤ الصادرات، التي انخفضت بنسبة 15,6% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي.وسجلت كوريا عجزًا أيضًا بمقدار 1,8 مليار دولار في حساب الخدمات، على الرغم من أن العجز في حساب السياحة انخفض من 1,55 مليار دولار في أغسطس 2018 إلى 1,07 مليار دولار.