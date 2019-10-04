كوريا وبولاندا تتفقان على تعزيز علاقة المشاركة الاستراتيجية بينهما

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عقد أمس الاثنين في سيول اجتماع بين وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها البولاندي "ياتسيك تشابوتوفيتش".وبحث الوزيران الكوري والبولندي القضايا المتعلقة بالأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية وأوروبا.وأشادا بزيادة التبادلات رفيعة المستوى بين سيول وبراغ بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، متفقين على تعزيز علاقة المشاركة الإستراتيجية.وطالبت الوزيرة الكورية "كانغ" نظيرها البولندي "تشابوتوفيتش" بدعم مشاركة الشركات الكورية في المشروعات التي تنفذها الحكومة البولندنية، بما فيها بناء محطات للطاقة النووية، ومطار جديد، معربة عن أملها في زيادة حجم التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.ومن جانبه، قال الوزير البولندي إن الحكومة البولندية ترحب بمشاركة الشركات الكورية التي تمتلك التكنولوجيا العالية والخبرات في المشروعات الوطنية الضخمة التي ستقام في بولندا.وأعرب عن أمله في زيادة حجم صادرات المنتجات الزراعية والغذائية البولندية إلى كوريا الجنوبية.كما أشاد الوزيران بزيادة التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، معربين عن أملهما في تعزيز هذا التعاون في المستقبل وفي زيادة التفاهم والتبادل بين شعبي البلدين.وعبرت الوزيرة الكورية "كانغ كيونغ هوا" عن تقدير الحكومة الكورية لما قدمته الحكومة البولندية من دعم للجهود التي تبذلها سيول لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم فيها.وبدوره، قال الوزير البولندي "تشابوتوفيتش"إن حكومة بلاده ستقدم تعاونا وثيقا للحكومة الكورية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.