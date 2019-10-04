إل جي الكورية للإلكترونيات تحقق أرباحا تشغيلية تفوق التوقعات

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حققت شركة "إل جي" الكورية للإلكترونيات إنجازات أكثر مما كان متوقعا خلال الربع الثالث من هذا العام، نتيجة لانخفاض حجم عجزها في مبيعات الهواتف الذكية والانتعاش في حجم مبيعات الأدوات الإلكترونية المنزلية وأجهزة التلفزيون.وطبقا لما أعلنته شركة "إل جي" أمس الاثنين، بلغ إجمالي حجم مبيعاتها خلال الربع الثالث من هذا العام 15 تريليونا و699 مليار وون، بزيادة نسبتها 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وبلغت قيمة أرباحها التشغيلية 781.1 مليار وون خلال الربع الثالث من هذا العام، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و19.7% مقارنة بالربع الأسبق، مسجلة بذلك ثاني أعلى مستوياتها على أساس الربع الثالث.وبهذا، بلغ إجمالي حجم مبيعات شركة "إل جي" خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام 46 تريليونا و243.3 مليار وون، فيما بلغ إجمالي حجم أرباحها التشغيلية تريليونين و334 مليار وون.ومن المنتظر أن تحقق "إل جي" 62 تريليون وون من حجم مبيعاتها، محطمة بذلك رقما قياسيا، وسط توقعات بقدرتها على تحقيق أكثر من 60 تريليون وون للعام الثالث على التوالي.كما يتوقع أيضا أن تسجل "إل جي" 65.9 تريليون وون من حجم المبيعات، و2.8 تريليون وون من الأرباح التشغيلية في العام القادم.