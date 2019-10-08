سيول وموسكو تخططان لإنشاء خط ساخن عسكري

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تسعى القوات الجوية الكورية الجنوبية والروسية إلى توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء خط ساخن عسكري يسمح بتبادل معلومات الطيران.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول اليوم الثلاثاء في تقرير للمراجعة البرلمانية إن تلك الخطة تدخل ضمن الجهود المبذولة لمنع دخول الدول المجاورة إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية.وقد ناقشت سيول وموسكو إنشاء الخط الساخن للقوات الجوية منذ عام 2004، واستكملتا المشاورات حول مسودة مذكرة التفاهم المرتقبة في نوفمبر من العام الماضي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات من أجل تحديد موعد توقيع مذكرة التفاهم، مضيفة أنه من المقرر أن يعقد البلدان اجتماعًا مشتركًا للدفاع في 22 أكتوبر.كما تناقش كوريا الجنوبية أيضًا توسيع خطها الساخن مع الصين، وفقًا لهيئة الأركان.وتأتي هذه الجهود في أعقاب تواصل دخول الطائرات الصينية والروسية إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي، ووفقًا للبيانات الحكومية، فقد دخلت الطائرات الصينية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية 25 مرة، وروسيا 13 مرة.وفي 23 يوليو الماضي، انتهكت طائرة حربية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية فوق جزر دوكدو الواقعة في البحر الشرقي، مما دفع المقاتلات الكورية الجنوبية إلى إطلاق طلقات تحذيرية.