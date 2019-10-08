انخفاض حاد في الأرباح التشغيلية لشركة سام سونغ للإلكترونيات

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تقدر شركة “سام سونغ” الإلكترونيات انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة تفوق 50% في الربع الثالث من العام، مقارنة بالعام السابق، وسط التراجع المستمر في سوق الرقاقات الإلكترونية العالمية، لكن الأداء فاق توقعات السوق.وقالت شركة "سام سونغ" في تقديرها المبدئي للأرباح اليوم الثلاثاء إن الأرباح التشغيلية تُقدَّر بنحو 7.7 تريليونات وون في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض قدره 56.2% عن العام السابق. لكن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 16.7% عن الربع السابق.وقدرت الشركة عملاق التكنولوجيا زيادة مبيعاتها الإجمالية بنسبة 10.5% على أساس شهري، لكنها انخفضت بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وقد بلغ تقدير المبيعات الإجمالية 62 تريليون وون في تلك الفترة .وقد فاقت أرقام المبيعات والأرباح التشغيلية توقعات السوق البالغة 6.15 تريليون وون و7.1 تريليون وون على الترتيب.