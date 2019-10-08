سيول وواشنطن تبحثان عن سبل للحفاظ على زخم الحوار مع كوريا الشمالية

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قال كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية أمس الاثنين إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستسعيان إلى الوصول إلى سبل للحفاظ على الحوار مع كوريا الشمالية، في أعقاب انهيار مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى العمل الأسبوع الماضي بين واشنطن وبيونغ يانغ.صرح بذلك "لي دو هون"، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، لدى وصوله إلى العاصمة الأمريكية لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون"، لمناقشة السبل المحددة للحفاظ على زخم الحوار وإحراز تقدم ملموس في هذه العملية.وأشاد "لي" بالمفاوضات على مستوى العمل التي عقدت في نهاية الأسبوع، قائلًا إنها حتى وإن لم تحقق نتائج عملية، فقد أتاحت للجانبين الفرصة لفهم مواقف كل منهما بوضوح.وقال إن الجانبين تركا الباب مفتوحًا لمواصلة المناقشات، في إشارة إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأنها قبلت دعوة السويد للعودة إلى ستوكهولم في غضون أسبوعين للاجتماع مع الشمال مرة أخرى.وقال "لي" إنه يدرك وجود صعوبات مختلفة في الوقت الحالي، وأضاف أن عملية الحوار قد لا تكون سهلة، ولكن الأهم في هذا الوقت هو التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.