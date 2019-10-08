مون يصدر تعليماته بدعم الشركات وسط الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الحكومة تزويد الشركات بالدعم المالي والضريبي، وسط الخلاف التجاري مع اليابان.وفي حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء، قال "مون" إن كلًّا من الحكومة والقطاع الخاص قد تعاملا بشكل جيد حتى الآن، بدعم من الشعب.وقال إنه هناك نتائج ذات مغزى قد تحققت، مثل تنويع الموردين من دول أخرى غير اليابان، وتحقيق الاستقلال التكنولوجي، والتعاون بين التكتلات الكبرى والشركات الصغيرة.وقال "مون" إن النزاع يمكن أن يتحول إلى فرصة لتغيير الهيكل الصناعي لكوريا الجنوبية بشكل أساسي، لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.وأضاف أن اللجنة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمواد والمكونات والمعدات ستبدأ عملها في غضون أيام قليلة، مؤكدًا على أن اللجنة ستعمل كجسر بين السياسات الحكومية والشركات والصناعات.كما أشار الرئيس إلى أنه ستحل قريبًا ذكرى مرور 100 يوم على فرض اليابان للقيود على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، وقد اتخذت طوكيو هذه الخطوة في أغسطس الماضي، حيث أزالت كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.وقد تم فرض القيود التصديرية بسبب أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية القاضية بإلزام الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري، والتي صدرت العام الماضي.ويعتقد البعض أن حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو" في 22 أكتوبر قد يمثل فرصة لتحقيق انفراجة في الأزمة، وسط التكهنات بأن يشارك رئيس الوزراء "لي ناك يون" في الحفل.