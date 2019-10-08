النيابة تستجوب زوجة وزير العدل مجددًا في مزاعم الفساد

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استدعى ممثلو الادعاء اليوم الثلاثاء زوجة وزير العدل "تشو كوك" لحضور جولة ثالثة من الاستجواب، في إطار التحقيقات الجارية في مزاعم الفساد التي تحيط بأسرة الوزير.ووفقًا لمكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية، فقد تم استدعاء "تشونغ كيونغ شيم"، وهي أستاذة جامعية في جامعة "دونغ يانغ" في حوالي الساعة 9 صباحًا، وقد مثلت "تشونغ" أمام النيابة سابقًا في الثالث والخامس من أكتوبر.وتسعى النيابة لتحديد ما إذا كانت "تشونغ" متورطة بصورة مباشرة في تشغيل صندوق "كو لينك" الاستثماري الخاص، وهو صندوق استثمرت فيه أسرة الوزير، ويعتقد أن ابن عم "تشونغ" كان يشرف على إدارته.وتدور المزاعم حول قيام ابن عمها باختلاس مليارات الوونات من الصندوق بالإضافة إلى الشركات التي استثمر فيها الصندوق، مما أثار شكوكًا بأن "تشونغ" كانت تتلقى بعض هذه الأموال.كما سيتم استجواب "تشونغ" بشأن مزاعم تزوير الشهادة الجامعية لمساعدة ابنتها على الالتحاق بكلية الطب، وقد تم توجيه التهمة إليها في السادس من سبتمبر الماضي دون استجواب.وكانت الابنة قد صرحت في مقابلة إذاعية مؤخرًا أن الشهادة لم تكن مزورة.ومن المتوقع أيضًا أن ينظر الادعاء في مزاعم محاولة زوجة وزير العدل تدمير الأدلة، حيث طالبت مصرفها الخاص بإزالة الأقراص الصلبة من أجهزة الكمبيوتر لديها.