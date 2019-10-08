مجلس الأمن يناقش الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي غدًا الأربعاء ما إذا كان إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير يمثل انتهاكًا لعقوبات المجلس أم لا.وقد دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الاجتماع بعد أن خلصت إلى أن الإطلاق الصاروخي الأخير يمثل على ما يبدو انتهاكًا لعقوبات المجلس، ونددت الدول الثلاث بهذه الخطوة، وأعربت عن قلقها بشأن التجربة.وحول الاجتماع المرتقب، قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" إنه على تلك الدول أن تعلم أن بيونغ يانغ لن تجلس وتكتفي بمراقبة "محاولتها الخطيرة" لتصعيد القضية، مدعيا أن الولايات المتحدة هي من تقف وراء الاجتماع.وأكد "كيم" أنه في حال أثار المجلس قضية الإطلاق الصاروخي، الذي أشار إليه بوصفه دفاعًا عن النفس، فسوف تشجع تلك الخطوة كوريا الشمالية على الدفاع عن سيادتها.وفي الوقت نفسه، صرح المندوب الدائم للولايات المتحدة لمؤتمر نزع السلاح "روبرت وود" للصحفيين بأن واشنطن ملتزمة تمامًا بنزع الأسلحة النووية من بيونغ يانغ.وقال "وود" إن كوريا الشمالية ستتمتع بمستقبل مشرق إذا التزمت بجهود نزع السلاح النووي، داعيا الشمال إلى التعاون.وأعرب عن أمله في أن يتخذ الشمال خلال الأسابيع المقبلة بعض القرارات بشأن ما إذا كان يريد المضي قدمًا في المفاوضات.