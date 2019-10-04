مجموعات العمال تتهم الرئيس بالانحياز للشركات في قضية ساعات العمل

انتقد مجتمع العمال في كوريا الجنوبية بشدة الرئيس "مون جيه إين" بعد أن أعرب عن قلقه إزاء الآثار السلبية لنظام تخفيض ساعات العمل على الشركات، ودعا إلى اتخاذ تدابير تكميلية له.وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، اتهم اتحاد نقابات العمال الكوري، وهو واحد من بين اثنين من اتحادات النقابات العمالية الرئيسية في البلاد، الرئيس "مون" بالسعي إلى "التقرب" لقطاع الأعمال، وهو ما سيضر بالعمال. وحث الاتحاد إدارة "مون" على عدم الارتداد عن التوجه العالمي لتقليل ساعات العمل.ومن جانبه انتقد الاتحاد الآخر، وهو الاتحاد الكوري لنقابات العمال، الرئيس لتجاهله مصاعب العمال الناجمة عن ساعات العمل الطويلة وانخفاض الدخل، وحذر من حدوث إضرابات عامة ومعارك شاملة في نوفمبر القادم.وكان الرئيس "مون" قد تحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من يوم أمس، حول التأثيرات السبية لنظام الحد الأقصى لساعات العمل على الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و299 موظفًا، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير القادم، ووجه أوامره للمسؤولين بوضع تدابير تشريعية أو إدارية إضافية.