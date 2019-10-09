البنك المركزي الكوري يقول إن الانكماش الاقتصادي الحالي لم يكن متوقعا

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اعترف محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" بأنه فشل في توقع الركود الاقتصادي الحالي عندما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي في البلاد في أواخر العام الماضي.صرح "لى" بذلك خلال جلسة تفتيش برلمانية أمس الثلاثاء، عندما انتقدته النائبة البرلمانية "نا كيونغ وان" من حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسى بسبب رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مؤوية ليصل إلى 1,75% فى نوفمبر الماضى، حيث أشارت "نا" إلى أن الاقتصاد الكوري بدأ في التدهور في ذلك الوقت. ورداً على ذلك، قال محافظ البنك المركزي إنه يتوقع أن يظل الاقتصاد عند مستوى النمو المحتمل. وردا على سؤال آخر من النائب "كيم كوانغ ليم" التابع أيضا للحزب المعارض، عن الخطوة التالية للبنك المركزي، قال "لي" إنه على دراية بتوقعات السوق وأنه أرسل إشارة في وقت سابق إلى أن سياسته النقدية ستركز على المساعدة على الانتعاش الاقتصادي.وأكد "لي" أيضا على أن تحديد سعر الفائدة هو قرار جماعي يتم اتخاذه بواسطة سبعة أعضاء في لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، بمن فيهم هو نفسه.وخلال الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الكوري المقرر له يوم الأربعاء القادم، يتوقع العديد من المراقبين أن يخفض البنك سعر الفائدة الأساسي، البالغ حاليا 1,5%.